Kate Middleton, recentemente, ha cambiato colore dei capelli, sfoggiando una chioma bionda. Sui social però, nelle ultime ore, si è acceso un dibattito. Ecco perché.

Kate Middleton cambia look e diventa bionda

Durante le vacanza con la famiglia in Scozia, Kate Middleton aveva sfoggiato la sua nuova chioma color biondo miele, super luminoso, come a voler indicare una nuova fase per la Principessa del Galles, dopo gli anni difficili dopo la diagnosi di cancro.

Una nuova occasione di vedere la futura regina col suo nuovo colore di capelli è stata la visita ai nuovi giardini del Natural History Museum di Londra, istituzione di cui, ricordiamo, Kate è patrona. Ora però ecco che sui social cominciano le varie teorie, Kate ha davvero cambiato colore di capelli o è una parrucca?

Kate Middleton diventa bionda e scatena il dibattito online: cosa c’è dietro?

Sui social, come sempre, sono sorte subito delle teorie riguardo ai capelli biondi di Kate Middleton, secondo diversi utenti infatti si tratterebbe in realtà di una parrucca post chemioterapia. Con molta probabilità sono solo illazioni senza fondamento, secondo invece esperti di stile interpellati dalla stampa britannica, in realtà Kate non avrebbe cambiato colore, ma il biondo sarebbe il risultato naturale del sole, del mare e del sale della Grecia. Quale sarà la verità?