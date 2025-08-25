Nuovo look per Kate Middleton, in vacanza a Balmoral, con William e i figli. La principessa del Galles, durante la funzione domenicale, ha infatti sfoggiato il suo nuovo colore di capelli: ecco quale ha scelto.

Kate Middleton in vacanza a Balmoral con la famiglia

Dopo un periodo molto difficile, vista la battaglia contro il cancro, per Kate Middleton e famiglia è tempo di normalità.

La principessa del Galles è in vacanza al castello di Balmoral assieme al marito, l’erede al trono William, e i tre figli, George, Charlotte e Louis. Secondo le ultime indiscrezioni, Kate e famiglia, entro fine anno, cambieranno anche dimora, dall’Adelaide Cottage al Forest Lodge. Ieri, durante la funzione domenicale, Kate ha inoltre mostrato il suo nuovo hair look. La principessa ha cambiato colore!

Kate Middleton sfoggia un nuovo look durante la vacanza a Balmoral

Come detto, Kate Middleton e famiglia si trovano in Scozia, al castello di Balmoral per le vacanze. Durante la funzione domenicale, Kate ha sfoggiato il suo nuovo colore di capelli, ovvero un biondo miele, super luminoso, colore che sembra proprio segnare l’inizio di una nuova fase della vita della principessa del Galles, dopo le difficoltà affrontate negli ultimi anni. Alla funzione erano presenti anche Re Carlo, la regina Camilla, la principessa Anna e il principe Edoardo.