William e Kate, colpo di scena: pronti ad un’importante svolta nella loro vita

William e Kate, la loro vita sta per cambiare? La svolta inattesa

Il principe William, futuro Re d’Inghilterra, e sua moglie Kate Middleton sarebbero pronti a un grande cambiamento. Ecco di cosa si tratta.

Dopo un periodo molto difficile, per via della malattia de Kate, il futuro Re d’Inghilterra, il principe William e consorte starebbero pensando a un cambiamento di vita.

Di cosa si tratta? Di cambiare casa. Al momento infatti Kate e William, e i loro tre figli, George, Charlotte e Luis, vivono all”Adelaide Cottage, situato nel parco del Castello di Windsor. Ora che i figli stanno crescendo sempre di più, pare che la coppia reale voglia trasferirsi in una dimora più grande. Questo ciò che si legge sul Mail On Sunday. Ma, dove si trasferirebbero? Si parla del Fort Belvedere.

William e Kate si traferiscono al castello di Fort Belvedere?

Come detto i principi del Galles potrebbero lasciare la modesta dimora dell’Adelaide Cottage e trasferirsi nell’imponente castello di Fort Belvedere, residenza preferita di Edoardo VIII, dove firmò i documenti per abdicare e vivere la sua relazione con l’americana e divorziata Wallis Simpson. Dopo di lui, nessun altro membro della famiglia reale volle vivere a Fort Belvedere, almeno fino a ora. La casa immersa in 24 ettari di terreno, ha una piscina all’aperto e anche un campo da tennis (Charlotte adora questo sport). Dispone anche di un orto, due laghi, una serra, delle scuderie, un roseto e un giardino recintato. Insomma, per il momento nulla è stato deciso, staremo a vedere se William e Kate si traferiranno davvero qui.