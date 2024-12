Bugo dice addio alla musica. Dopo un percorso di circa 25 anni come cantautore solista, il noto artista della scena alternativa italiana ha deciso di fermarsi e di dedicarsi ad altre passioni.

Bugo annuncia il suo ritiro definitivo dalla musica

La notizia è stata condivisa in una conferenza stampa convocata appositamente per l’annuncio. Dopo l’uscita di Per fortuna che ci sono io, il suo decimo album in studio, Bugo terrà il suo concerto d’addio il 1° aprile 2025 all’Alcatraz di Milano, prima di ritirarsi definitivamente dalla scena musicale.

“La storia ci ha insegnato a vedere come tristi gli ultimi concerti. Io, invece, voglio vedere questo ultimo concerto come il dessert di una festa che mi è piaciuta tanto. È deciso. 1 aprile 2025. Alcatraz, Milano sarà il mio ultimo concerto. Nessun bis, nessun ‘forse’ e voglio che sia una serata indimenticabile. Venite. Facciamo casino una volta per tutte“.

La notizia ha un valore particolare anche per Morgan, che con Bugo ha condiviso la celebre esperienza a Sanremo:

“Non è una buona notizia per me, non mi dà gioia la sconfitta altrui“, ha scritto Morgan sul suo profilo Instagram.

Poi, ha aggiunto:

“Sarebbe stata una bella notizia per me sapere che Bugo aveva finalmente scritto la seconda strofa delle “brutte intenzioni” dove mi rispondeva per le rime e così finalmente potevamo fare uscire la canzone”.

Bugo e la sua carriera

Dopo oltre vent’anni di musica, Bugo dice addio alle scene con un ultimo concerto: il primo aprile 2025 all’Alcatraz di Milano. “E non è un pesce d’aprile”, assicura il cantante.

Bugo, nato a Rho nel 1973 e cresciuto a Cerano, ha trascorso 25 anni nel panorama musicale alternativo italiano. Dopo una breve esperienza con il gruppo Quaxo, ha scelto il nome d’arte Bugo per intraprendere la carriera da solista. Il suo album di debutto, La prima gratta, risale al 2000, segnando l’inizio di un lungo percorso che lo ha visto protagonista della scena musicale italiana.