Il giudice monocratico del Tribunale di Imperia, Marta Bossi, ha emesso l’assoluzione per Marco Castoldi, noto come Morgan, dalle accuse di diffamazione nei confronti di Cristian Bugatti, alias Bugo.

La decisione giudiziaria pone fine alla controversia nata durante il Festival di Sanremo 2020, quando i due artisti, che hanno partecipato insieme con il brano “Sincero”, sono stati squalificati dopo che Morgan ha modificato il testo durante l’esibizione. L’ex Bluvertigo ha commentato la sentenza: “Oggi non è la mia vittoria ma quella dell’impegno e della serietà. Sia perché gli avvocati hanno lavorato con abnegazione e sia perché è stata data fiducia alla verità, e ha trionfato, come Cioran insegna: la verità in ultima istanza trionfa sempre“.

La richiesta di risarcimento

Bugo aveva denunciato Morgan per alcune dichiarazioni giudicate diffamatorie, con il pubblico ministero di Imperia che aveva chiesto una condanna a un anno e sei mesi. L’avvocato della parte civile, Donatella Cerasi, aveva inoltre richiesto un risarcimento di 55mila euro e la pubblicazione della sentenza sui giornali, sostenendo che il suo assistito avesse subito un grave danno personale con un’ampia eco mediatica.

Di cosa era accusato Morgan

Le affermazioni incriminate di Morgan includevano interviste rilasciate durante una conferenza stampa e nel programma televisivo “Non è la D’Urso”, in cui l’artista era stato definito con epiteti come “dilettante figlio di p…, mentecatto plagiato, uno che non ce la farà mai“. La difesa di Morgan, rappresentata dall’avvocato Rossella Gallo, ha argomentato che si fosse trattato di critiche legittime in ambito artistico-musicale e non di diffamazione. Per comprendere meglio le ragioni dell’assoluzione, si dovrà attendere il deposito delle motivazioni da parte del giudice. “Siamo felici” ha dichiarato il legale del cantante, aggiungendo “fin dall’inizio abbiamo dimostrato con la nostra difesa che il reato di diffamazione non sussisteva e ora siamo contenti dell’ottimo risultato“.