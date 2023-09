Bugo torna ad attacare Morgan: "Si commenta da solo"

Bugo è tornato a scagliarsi contro Morgan a seguito dei fatti che hanno visto protagonista il cantante durante il suo discusso concerto di Selinunte (dove ha pronunciato insulti omofobi, si è infuriato contro il pubblico e ha scagliato una bordata contro Fedez e Marracash).

Bugo contro Morgan

Al Festival di Sanremo 2020 Bugo e Morgan sono stati squalificati a seguito di una lite diventata tristemente nota per i meme e i tormentoni generati dalla canzone che lo stesso Morgan ha scritto per insultare il collega. A distanza di tre anni dall’accaduto, Bugo è tornato a scagliarsi contro il leader dei Bluvertigo, su cui ha detto:

“Quello lì a me non stupisce, basta vedere come si è comportato nei miei confronti. Si commenta da solo. Se uno grida “froci di m***a” dal palco è perché lo pensa. È inutile chiedere scusa dopo. Bisogna chiedere ai promoter perché invitano uno che non fa dischi da una vita, dunque non esiste discograficamente”, ha affermato, e ancora: “E al pubblico perché è convinto di passare una bella serata andando a sentirlo. Non è un cantante, ma un personaggio, come Malgioglio. E non è un divulgatore. Le sue sono solo fandonie buttate lì”.

Morgan attualmente è giudice di X Factor e, nella prima puntata della nuova edizione, ha avuto un battibecco con la collega Ambra Angiolini. In tanti tra i fan del programma si chiedono se il cantante sarà protagonista di altri controversi episodi durante la sua partecipazione allo show.