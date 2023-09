X Factor, scoppia la lite tra Ambra e Morgan: "Così mi sminuisci"

La nuova stagione di X Factor è appena cominciata e tra i giudici Ambra Angiolini e Morgan è già scoppiato il primo battibecco.

Morgan e Ambra Angiolini: il battibecco a X Factor

A X Factor Ambra Angiolini e Morgan hanno avuto un alterco quando sono stati chiamati a valutare l’esibizione del concorrente Edoardo Brogi. In un primo momento Morgan ha dato parere negativo rispetto all’esibizione del ragazzo e Ambra Angiolini non si è detta d’accordo con la sua opinione. “Ormai siete tutti uguali”, ha dichiarato Morgan, a cui l’attrice ha replicato:

“C’è un po’ di ipocrisia in questo solo perchè è bello”. Morgan a questo punto le ha dato ragione e l’attrice ha deciso di rispondere aggiungendo: “No, non dire hai ragione, se fai così mi sminuisci. Non ha la voce? Si muove bene? Non ha stile? Cosa gli è mancato?”. L’alterco tra i due si è concluso con tre sì e un solo no (da parte di Fedez) e in tanti si chiedono se la vicenda avrà ulteriori sviluppi. Di recente Morgan è balzato agli onori delle cronache per aver insultato Fedez e Marracash durante un suo concerto a Selinunte e Fedez ha preferito soprassedere. Sulla questione emergeranno ulteriori sviluppi? Al momento non è dato sapere di più.