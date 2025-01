C’è Posta per Te, Annamaria non ha contatti con le figlie da oltre 3 anni:...

Annamaria ha chiesto aiuto a C'è Posta per Te per riavvicinarsi alle figlie Tatiana e Samantha, lontane da oltre tre anni.

Nella puntata di sabato 18 gennaio di C’è Posta per Te è stata raccontata una storia di famiglia: Annamaria, che non vedeva le figlie da oltre tre anni, ha chiesto aiuto a Maria De Filippi per risanare il loro rapporto.

La quarta storia della seconda puntata di C’è Posta per Te 2025 ha come protagonista Annamaria, una madre che chiede aiuto per cercare di riavvicinarsi alle figlie Samantha e Tatiana, che da tre anni rifiutano di vederla e parlarle.

Originaria della Calabria, Annamaria si sposa giovane e si trasferisce con il marito in Lombardia. Dal loro matrimonio nascono due figlie, ma nonostante il rapporto duri 30 anni, la relazione tra i due arriva al punto di rottura quando, a causa della malattia della madre, essendo figlia unica, Annamaria decide di scendere in Calabria per prendersi cura di lei, lasciando le figlie di 20 e 25 anni. A luglio, la madre di Annamaria muore. Lei contatta l’ex marito per informarlo della triste notizia e lui le risponde:

“Doveva succedere, cosa vuoi che sia successo?”.

In quel momento, Annamaria decide di non tornare più a casa e di rimanere in Calabria a vivere con suo padre, gravemente malato. Per questa scelta, il marito la denuncia per abbandono del tetto coniugale. Annamaria risponde ai carabinieri e trova il coraggio di inviare la lettera con la richiesta di separazione. Continua a cercare di mantenere un contatto con le sue figlie, ma queste diventano sempre più fredde e distanti. Nel gennaio 2021, le figlie le dicono che è una madre cattiva, che le ha abbandonate, e da quel momento non le parleranno più.

Annamaria e le figlie a C’è Posta per Te: la decisione finale

Samantha e Tatiana hanno accettato l’invito di Maria De Filippi a C’è posta per te 2025, e scoprono dall’altra parte della busta la loro mamma:

“Volevo solo dirvi che quando è stata male mia mamma ho dovuto fare una scelta perché sono figlia unica. Ho ragionato da figlia, non da mamma. È dura la cosa lo so, ma io avevo anche un padre ammalato. Mi sono trovata in una situazione più grande di me. Siete sempre nel mio cuore, giorno e notte. Mi sono ritrovata da sola, cercavo un supporto anche da parte vostra. Facendo la scelta di rimanere lì sapevo che eravate in buone mani, con vostro padre. Sono qui per dirvi che mi mancate tantissimo, siete la mia vita. Chiedo di lasciarci alle spalle questo, abbiamo un’opportunità. Mi mancate troppo, siete la mia vita ragazze. Vi prego, cerchiamo di recuperare anche a piccoli passi”.

Tatiana e Samantha spiegano che inizialmente cercavano di chiamare la madre, ma quando hanno smesso di farlo, anche lei non ha fatto alcuno sforzo. Le due figlie ritenevano che dovevano essere la sua priorità e il suo punto di appoggio, invece lei è sparita per anni.

Le figlie dicono che, in questo momento, le emozioni sono tante, e il dolore prevale su tutto. Così decidono di non aprire la busta, poiché non hanno intenzione di confrontarsi con la madre al momento.