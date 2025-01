La puntata di sabato 11 gennaio di C’è posta per te ha avuto come protagonista Katia, una madre devastata dal dolore: da otto anni, i suoi rapporti con Danny, il figlio, sono ormai completamente interrotti, a causa di un tradimento al marito, dopo 25 anni di matrimonio, che il figlio non ha mai accettato.

La storia di Katia, una madre, e Danny, suo figlio, raccontata a C’è posta per te

Dopo 25 anni di matrimonio e tre figli, la vita di Katia ha preso una piega inaspettata: la crisi con il marito e una relazione con Donato, un amico di famiglia, l’hanno portata a una rottura definitiva con suo figlio.

La relazione con Donato, iniziata in segreto, dura solo tre mesi, prima che le voci del paese costringano Katia ad affrontare la realtà. Decide di confessare al marito di averlo tradito e di non amarlo più e, dopo che lui cambia la serratura di casa, i due si separano. Una separazione che, sebbene inevitabile per Katia, provoca una ferita profonda in Danny, il figlio minore, che non riesce a perdonarla. Di conseguenza, i loro rapporti sono interrotti da 8 anni.

“Sono passati otto anni, mi manchi. Sei mio figlio! Non chiedo troppo, un abbraccio o una mano. Cosa ho fatto per meritare tutto questo? Ma adesso sono qui con il cuore in mano a chiederti scusa“, afferma la donna in lacrime.

Danny, però, sembra ancora troppo ferito per poter accettare un riavvicinamento. Esprime con durezza il suo rancore, raccontando di come sua madre non sia mai stata una figura materna per lui.

“Dicevi che io le facevo fare brutte figure e che facevo casino. Avevo 16 anni, Donato frequentava la casa, era amico di papà. Ha avuto tante possibilità di venire verso di me, al mio diciottesimo lei sarebbe dovuta venire e non l’ha fatto. Quando mi sono operato, lei non è venuta”.

Anche Donato ha cercato di chiedere scusa, ma non è riuscito a trovare alcuna apertura dall’altra parte. Nonostante l’intervento di Maria De Filippi, che ha cercato di far capire a Danny che i matrimoni finiscono, il giovane non riesce a superare il passato.

Danny chiude la busta alla mamma Katia

“Tu hai fatto un disastro, mi hai cambiato la vita da un giorno all’altro. Saresti dovuta venire da me e dirmi che non stavi più bene con papà, che stavate divorziando e tu rimanevi mia mamma. Invece tu ti sei innamorata dell’amico di famiglia e mio amico e ti sei scordata di tuo figlio“.

Dopo aver pronunciato queste parole cariche di dolore, il ragazzo ha deciso di non aprire la busta, rimanendo fermo nella sua decisione di non dare una seconda possibilità alla mamma Katia.