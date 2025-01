La puntata di sabato 11 gennaio di C’è posta per te ha avuto come protagonista la storia di Alessandro e Lina, un amore interrotto a causa di bugie e tradimenti.

C’è posta per te, un nuovo inizio per Alessandro e Lina dopo i tradimenti

La storia d’amore tra Alessandro e Lina è stata spezzata da un tradimento. Negli ultimi due anni, Alessandro ha avuto contatti con due ragazze: una conosciuta sul lavoro e l’altra sui social. Lina ha deciso di porre fine alla relazione quando ha scoperto il secondo tradimento. Per cercare di riconquistarla, Alessandro ha scritto a C’è posta per te, invitando anche il padre di lei, che considera una figura paterna. Tuttavia, l’uomo ha sottolineato al ragazzo:

“Se torni con mia figlia, devi fare l’uomo e devi farla stare bene. Io devo sapere che mia figlia sta nelle mani giuste”.

Lina non si è lasciata convincere facilmente, mostrando disappunto per alcuni messaggi che Alessandro scambiava con le ragazze.

“Amore mio, sono qui per darti l’ennesima prova dell’amore che provo per te. Ho rovinato tutto”, ha ribadito, nonostante tutto, Alessandro in lacrime.

Oltre ai tradimenti, Lina ha anche raccontato di essersi sentita in difficoltà e sotto pressione ogni volta che usciva con le amiche, a causa della gelosia di Alessandro. Lui le aveva persino vietato di frequentare una palestra, un comportamento che molti telespettatori hanno fortemente criticato.

Maria De Filippi ha cercato di persuadere Lina a perdonare il suo fidanzato, definendo Alessandro un ‘tonto innamorato’. Così, la ragazza ha deciso di dargli una seconda chance, ma sul web sono nate numerose polemiche.

C’è posta per te, un nuovo inizio per Alessandro e Lina dopo i tradimenti: le polemiche

Sui social, molti hanno criticato Alessandro, considerandolo troppo possessivo, e hanno espresso perplessità sul tentativo di Maria di riunire la coppia. Sul web, in tanti si sono mostrati particolarmente infastiditi, accusando la conduttrice di non aver dato peso a segnali evidenti che, in una relazione, non dovrebbero mai essere ignorati.