C.sinistra: Bonifazi, 'da Calenda frustrazione e consuete bugie contro Renzi'

Roma, 19 set (Adnkronos) – "Anche oggi Carlo Calenda affida a un quotidiano la sua frustrazione contro Matteo Renzi. E ribadisce le consuete bugie. Non è vero che Calenda ha riportato Renzi nel 2022 in Parlamento. Al contrario è vero che Azione non aveva le firme necessarie per presentarsi alle Politiche e Italia Viva ha sopperito con generosità aiutando Calenda e i suoi amici".

Lo scrive in un post su X il deputato di Italia viva Francesco Bonifazi.

"Quanto alla Casa Riformista: per noi di Italia Viva, questo spazio è uno spazio di tutti, senza personalismi. E i sondaggi dimostrano che le cose funzionano se è vero che siamo quotati alle regionali al 5% in Calabria e all’8% in Toscana. Vedremo il risultato dei voti. Lo vedremo su di noi, non su Calenda che non si è presentato alle elezioni ma si presenta a tutte le redazioni. Quelli che non riescono a prendere i voti e prendono solo le interviste – conclude Bonifazi – non fanno politica. E si capisce che soffrono molto quando trovano qualcuno che la sa fare".