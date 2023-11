Nel corso dell’ultima puntata di “E’ sempre Cartabianca”, condotto da Bianca Berlinguer su Rete 4, gli ospiti Massimo Cacciari e Alessandro Sallusti hanno dato vita a un litigio accalorato.

Lite Cacciari e Sallusti: la questione Israele-Hamas

L’argomento principale riguardava la guerra tra Israele e Hamas, proprio nel giorno caratterizzato dal raid sul campo profughi di Jibaliya; a un certo punto gli animi si sono infiammati e i toni sono divenuti accesi, con tanto di offese, mentre la Berlinguer cercava di riportate lo studio alla normalità.

Scontro tra Sallusti e Cacciari: il filosofo su Israele

Nel corso della discussione, Sallusti aveva approvato la misura di Israele, ma a quel punto Cacciari non ci ha visto più e ha dichiarato: “Siccome Hamas lancia i razzi, Israele allora deve radere al suolo la Striscia di Gaza. E’ una strategia per dementi, questo non farà che spingere il mondo islamico verso l’estremismo. E’ una strategia sbagliata per la sicurezza di Israele. Siete dei dementi. Lei è un demente, è un nemico di Israele”.

Cacciari vs Sallusti: “Venezia non la bombardano”

Il giornalista ha replicato alle parole del filosofo affermando: “Lei vive a Venezia, sono 700 anni che non bombardano Venezia”. A quel punto Cacciari ha risposto irritato: “Demente! Taci! Vai a quel paese!”.