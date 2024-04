Caffè Borbone e Plastic Free a Clusone per ripulire strade e sentieri da plastica e rifiuti

Roma, 22 apr. (Adnkronos) – Sabato 20 aprile, in vista della Giornata Mondiale della Terra, si è tenuto il primo evento di clean-up del 2024 frutto del rinnovo della partnership tra Caffè Borbone, azienda leader nel business della torrefazione e del caffè monoporzionato, e Plastic Free Odv Onlus, l’organizzazione di volontariato impegnata dal 2019 nel contrastare l’inquinamento da plastica. La prima di tre tappe nel Nord Italia è stata Clusone, in provincia di Bergamo, e ha visto la partecipazione di Federica Brignone, la campionessa più titolata dello sci italiano, da sempre sensibile ai temi della sostenibilità e del rispetto dell’ambiente e da quest’anno ambassador di Caffè Borbone. Durante la giornata, sono stati coinvolti 50 volontari, che insieme a Caffè Borbone e Plastic Free Odv Onlus hanno raccolto circa 100 chili di rifiuti.

“Sposiamo la causa di Plastic Free che da anni combatte contro l’inquinamento da plastica impegnandosi nell’educazione e attivazione delle comunità e siamo fieri del riscontro avuto a Clusone. Oltre a partecipare attivamente a queste iniziative a sostegno del Pianeta, ogni giorno ci impegniamo affinché tutto il ciclo di produzione dei nostri caffè e di valorizzazione degli scarti in fase di smaltimento sia pienamente sostenibile. Nel 2023 abbiamo utilizzato più del 90% di materie prime rinnovabili oltre che più del 70% di materiali riciclati nel packaging. Circa 1800 tonnellate di rifiuti sono state avviate invece a operazioni di valorizzazione e di recupero energetico o smaltimento controllato con possibile ulteriore parziale valorizzazione” ha dichiarato Michela Caone, Global Chief Marketing Officer di Caffè Borbone.

“Cittadini, istituzioni e imprese assieme possono davvero fare la differenza e progettare un futuro in cui si ponga fine all’abuso di plastica. Avere a nostro fianco un testimonial sportivo di successo come Federica Brignone ci permette di dare maggiore eco alle nostre iniziative, parlando a nuovi pubblici. Queste collaborazioni assumono un significato ancor più importante se pensiamo che la 54esima edizione della Giornata Mondiale della Terra pone il tema 'Planet vs Plastic'. L’ambizioso obiettivo è quello di ridurre del 60 per cento la produzione di tutti i materiali plastici entro il 2040: potremo farcela solo cambiando le nostre abitudini quotidiane e sensibilizzando sempre più persone.” – ha commentato Luca De Gaetano, fondatore e presidente Plastic Free Odv Onlus.

“Vedere così tanti volontari, di tutte le età, partecipare proattivamente alla raccolta di plastica e rifiuti in quello che è il mio ambiente, la montagna, è un segnale di consapevolezza importante. A Clusone abbiamo avuto modo di raccontare quanto le partnership virtuose tra aziende ed organizzazioni di volontariato e gli appuntamenti come questo siano necessari per comprendere l’importanza dei gesti concreti collettivi. Il mio impegno per l’ambiente avrà soprattutto questo obiettivo, trasmettere l’urgenza di un’azione comune” ha dichiarato Federica Brignone.

I prossimi appuntamenti di Plastic Free Odv Onlus che vedranno la partecipazione di Caffè Borbone saranno: l’8 giugno, in occasione della Giornata dell'Ambiente e degli Oceani, a Bergamo; il 28 settembre, durante il Sea & Rivers Day firmato Plastic Free, a Milano.

