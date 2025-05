Cala Violina: un gioiello della Maremma

Cala Violina è una delle spiagge più belle e rinomate della Maremma, famosa per le sue acque cristalline e la sabbia fine. Situata nel comune di Scarlino, questa spiaggia è un vero paradiso per gli amanti della natura e del mare. Tuttavia, l’accesso a questa meraviglia è limitato, con un numero chiuso di visitatori per garantire la conservazione dell’ambiente e la qualità dell’esperienza balneare.

Nell’estate del 2022, ad esempio, erano ammessi solo 700 bagnanti al giorno, una misura che ha contribuito a mantenere l’ecosistema locale intatto.

Un piano di salvamento innovativo

Per la prima volta, Cala Violina sarà dotata di un piano collettivo di salvamento, frutto della collaborazione tra il Comune di Scarlino e il Consorzio MareScarlino. Questo piano prevede l’installazione di un presidio di sicurezza che opererà per tutta la stagione balneare, garantendo un intervento tempestivo in caso di emergenze. La presenza di un bagnino, facilmente identificabile grazie a un ombrellone rosso con la scritta ‘salvataggio’ in più lingue, rappresenta un passo importante verso la sicurezza dei visitatori.

Dettagli del servizio di salvataggio

Il servizio di salvataggio sarà attivo dal 15 giugno e opererà tutti i giorni dalle 10 alle 18, con una pausa tra le 13 e le . Anche se la spiaggia sarà accessibile solo a un numero limitato di bagnanti, la sicurezza non sarà mai trascurata. Dalle 18 alle 19, un assistente alla balneazione sarà presente per garantire la sicurezza dei visitatori. Inoltre, il piano prevede l’installazione di 10 torrette di salvataggio lungo i 3 km di costa di Scarlino, assicurando una copertura adeguata sia per le spiagge libere che per quelle attrezzate.

Accesso e orari di apertura

Fino al 14 giugno, la postazione di salvataggio a Cala Violina sarà operativa solo nei fine settimana e nei giorni festivi. Questo approccio graduale consente di testare il servizio e di adattarlo alle esigenze dei bagnanti. A partire dal 15 giugno, il servizio entrerà a pieno regime, garantendo così una maggiore sicurezza per tutti coloro che desiderano godere delle bellezze naturali della Maremma. La spiaggia di Cala Violina non è solo un luogo da visitare, ma un’esperienza da vivere in sicurezza e tranquillità.