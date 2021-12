Roma, 28 dic. – (Adnkronos) – La Corte Federale d’Appello a Sezioni Unite presieduta da Mario Luigi Torsello ha parzialmente accolto il reclamo del Foggia (Girone C di Serie C), riducendo da 4 a 2 punti la penalizzazione in classifica da scontare nella corrente stagione sportiva.

Il club pugliese era stato sanzionato dal Tribunale Federale Nazionale per la violazione delle norme in materia di acquisizione di partecipazioni societarie.