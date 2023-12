Calcio: derby di mercato tra Inter e Milan, in quota sfida per Taremi e Colpani

Roma, 27 dic. – (Adnkronos) – Due stagioni diametralmente opposte finora per l’Inter, prima in classifica e qualificata agli ottavi di Champions League, e Milan, già distante 11 punti dai cugini nerazzurri e già fuori dalla massima competizione europea, ma entrambi i club milanesi sono accomunati da una situazione infortuni non positiva. Per questo motivo è derby anche in sede di calciomercato: per l’attacco è Mehdi Taremi il favorito per rinforzare la formazione di Inzaghi, con l’arrivo dell’iraniano del Porto offerto a 2,25 su Snai e 3 su Sisal, in netto vantaggio su un approdo sull’altra sponda di Milano vista a 7,50.

Situazione inversa invece per quanto riguarda Andrea Colpani, grande sorpresa dell’ultima Serie A: per il fantasista del Monza è avanti il Milan, a 3,50 con l’Inter costretta all’inseguimento a 9 volte la posta.