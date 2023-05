Calcio: Diana non è più l'allenatore della Reggiana, Nesta in pole per sostituirlo

Reggio Emilia, 26 mag.(Adnkronos) - Aimo Diana non sarà sulla panchina della Reggiana nella prossima stagione. Il club emiliano, appena promosso in Serie B dopo la vittoria nel girone B di Serie C, ha comunicato ufficialmente la separazione con l'allenatore: "AC Reggiana comunica ch...

Reggio Emilia, 26 mag.(Adnkronos) – Aimo Diana non sarà sulla panchina della Reggiana nella prossima stagione. Il club emiliano, appena promosso in Serie B dopo la vittoria nel girone B di Serie C, ha comunicato ufficialmente la separazione con l'allenatore: "AC Reggiana comunica che il rapporto professionale con l’allenatore Aimo Diana si concluderà il 30/06/2023. Quelle trascorse insieme sono state due stagioni contraddistinte da passione e intenso lavoro, culminate con la vittoria indimenticabile del campionato di Serie C e la promozione in Serie B". Il nome in pole per sostituire Aimo Diana è quello di Alessandro Nesta, che ritornerebbe ad allenare dopo l’ultima avventura alla guida del Frosinone, che si era conclusa nel marzo 2021.