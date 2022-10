Calcio: Europa League, Malmoe-Union Berlino sospesa 20' per il lancio di fumogeni in campo

Malmoe, 6 ott. – (Adnkronos) – La partita tra il Malmoe e l'Union Berlino valida per la terza giornata del gruppo D Europa League è stata sospesa al 59' per il lancio di fumogeni e petardi in campo da parte dei tifosi tedeschi.

Le squadre sono rientrate negli spogliatoi ed è stato necessario l'intervento delle forze dell'ordine in campo. Dopo circa 20 minuti la situazione è tornata alla normalità con le due formazioni che sono tornate sul terreno di gioco: la partita è poi finita 1-0 per la squadra tedesca grazie al gol di Becker al 68'.