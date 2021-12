Calcio: Giovinco, 'Insigne al Toronto? Città bellissima ma il calcio vero è un altro'

Roma, 29 dic. – (Adnkronos) – "Avendo vinto l'Europeo e avendo buoni rapporti con la Nazionale, mi auguro che Lorenzo non esca dai radar. Io parlo della mia esperienza, e andando lì ne sono un po' uscito. Ma magari a lui non capiterà e non rischierà la Nazionale.

Quando sono andato io c'erano nomi importanti lì, adesso – vuoi per questioni virus – la quantità di campioni è andata a calare. Magari con l'acquisto di Lorenzo cambierà ancora. Ma il calcio vero è un altro". Così l'ex attaccante di Toronto Sebastian Giovinco in merito ad un possibile approdo di Lorenzo Insigne al club canadese.

"Toronto è una città bellissima, si vive benissimo, abbiamo deciso di stare qui con la mia famiglia -aggiunge il 34enne ex Juve ai microfoni di Sky Sport-.

Per quanto riguarda Lorenzo la situazione è diversa rispetto alla mia, quando io scelsi di giocare qui in Canada ero ai margini della Juve, lui è capitano del Napoli. Cifre? La mia proposta era arrivata e c'erano tanti soldi. Si diceva di una cifra monstre, ma una volta arrivato non era quella. Mi spiego: qui in America ci sono tante tasse, la cifra non è al netto. Al di là di quello, è un'esperienza che rifarei.

La sua offerta? Dipende da come sarà. Ripeto, quando scelsi io, solo dopo ho saputo che la cifra sarebbe stata diversa".