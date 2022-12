Calcio: Gravina, ‘servono investimenti immediati sui giovani, migliorano Paese’

Roma, 1 dic. - (Adnkronos) - “La classe dirigente, politica e sportiva, deve fornire risposte più concrete rispetto a un’ostentazione continua di un’opulenza che non possiamo permetterci. Stiamo facendo degli studi e questo disallineamento tra nord, centro e sud richiede un ...

Roma, 1 dic.

– (Adnkronos) – “La classe dirigente, politica e sportiva, deve fornire risposte più concrete rispetto a un’ostentazione continua di un’opulenza che non possiamo permetterci. Stiamo facendo degli studi e questo disallineamento tra nord, centro e sud richiede un investimento immediato di riequilibrio”. Sono le parole di Gabriele Gravina, presidente della Figc, durante il convegno "I Giovani e lo Sport al Sud” organizzato dalla Fondazione Magna Grecia. “Le infrastrutture non servono a creare campioni, gli investimenti sui giovani non servono a dare giocatori alla Nazionale -ha aggiunto Gravina-.

Va ricordato che solo 1 giocatore su 5mila diventa professionista e che solo 1 su 35mila arriva in Nazionale. Noi dobbiamo avere una vocazione sui giovani perché serve all’Italia e serve a creare presupposti di miglioramento del Paese. L’infrastruttura crea condizioni sociali, economiche e soprattutto benefici concreti per la salute dei ragazzi”.