Calcio: Gullit, ‘De Rossi può essere grande allenatore perché ha sempre il muso’

Madrid, 21 apr. (Adnkronos) - “De Rossi? Lui può essere un grande allenatore perché ha sempre il muso, sembra sempre irritato, è così che deve essere un tecnico, io sono sempre con il sorriso per me è difficile, ma questa faccia ti aiuta, è un po&rsquo...

Madrid, 21 apr. (Adnkronos) – “De Rossi? Lui può essere un grande allenatore perché ha sempre il muso, sembra sempre irritato, è così che deve essere un tecnico, io sono sempre con il sorriso per me è difficile, ma questa faccia ti aiuta, è un po’ come Capello. Uno che sorride sempre è Ancelotti ma dopo la partita. Ancelotti è una brava persona come anche Capello”. Lo ha detto Ruud Gullit in una intervista con un gruppo selezionato della stampa italiana, tra cui l'Adnkronos, in occasione dei Laureus Awards a Madrid.

“Roma e Bayer Leverkusen? Quella di Xabi Alonso è la squadra da battere, non ha mai perso quest’anno, è incredibile. Ci sono poche squadre che giocano in questa maniera e vincono qualcosa. Voglio vedere anche quando le cose non vanno bene, è la stessa cosa dell’Arsenal. Io voglio vedere una grande squadra sempre dopo che ha perso una partita, per vedere come reagisce, però la Roma sta andando molto bene. Sono molto contento per De Rossi, perché è una persona importante nel calcio di italiano, sono contento che lui faccia bene”, ha aggiunto Gullit.