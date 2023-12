Calcio: Juventus, Bremer rinnova fino al 2028**

Torino, 27 dic. – (Adnkronos) – Il 26enne difensore della Juventus Gleison Bremer rinnova fino al 30 giugno 2028. Lo ha annunciato il club bianconero con una nota sul proprio sito ufficiale. "20 luglio 2022: Gleison Bremer è un nuovo giocatore della Juventus. Il brasiliano si presenta con il titolo di miglior difensore del campionato sul curriculum e tanta voglia di dimostrare il suo valore in bianconero. Sceglie la maglia numero 3, appena lasciata da Giorgio Chiellini: un segno di personalità e una chiarissima dichiarazione d’intenti. 27 dicembre 2023: Gleison Bremer rinnova con la Juventus fino al 2028. È diventato un pilastro, costantemente tra i migliori in campo e una certezza assoluta, guadagnandosi l’affetto dei tifosi e la fiducia di tutti. La firma sul futuro in bianconero è la continuità di quella promessa fatta all’arrivo in quel giorno d’estate.