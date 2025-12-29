Fernando Martin ex calciatore ed attuale allenatore della squadra B femminile del Valencia è stato coinvolto in un terribile incidente mentre si trovava in vacanza con la famiglia in Indonesia. Scopriamo cosa è accaduto e come la società ha deciso di redergli tributo.

Fernando Martin, la carriera calcistica

La carriera di Martin è stata sempre in squadre di terza e seconda divisione senza mai riuscire a fare il grande salto nella Liga, la massima competizione professionistica spagnola.

Ha iniziato a giocare come difensore centrale, ruolo mantenuto nel resto del tempo, la carriera professionale ha avuto luogo da prima nel Pego CF nel 2000 per poi passare ad altre squadre quali : Eldense, Benidrom, Cultural Leonesa e Alcoyano. Con quest’ultimo è arrivato alla segunda divison – pari ad un’attuale Serie B italiana –

Il ruolo da allenatore lo aveva intrapreso una volta appesi gli scarpini al chiodo. Ha allenato diverse squadre prima di arrivare proprio quest’anno ad allenare il Valencia B Femminile.

La causa dell’incidente ed il cordoglio del Valencia

L’incidente si è verificato in Indonesia lo scorso 26 dicembre, come riporta Fanpage.it tramite diversi media spagnoli. Martin e la famiglia erano a bordo di una barca turistica che è affondata a causa di un cedimento strutturale.

L’allenatore del Valencia femminile si trovava nelle cabine assieme a 3 dei suoi figli e non sono riusciti ad uscire in tempo. L’impatto ha sbalzato fuori la moglie e la figlia più piccola di 7 anni e questo ha permesso loro di salvarsi.

Il Valencia CF nel suo comunicato si dice “profondamente addolorato per la morte di Fernando Martin, allenatore del Valencia CF Women B e dei suoi tre figli. Da parte del club vogliamo inviare le nostre condoglianze ed il nostro sostegno alle famiglie”.