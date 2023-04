Calcio: Pioli, 'differenza con il Napoli è nella continuità'

Milano, 1 apr. - (Adnkronos) - Cos'ha in più il Napoli? "Molta più continuità di risultati in campionato, noi non siamo stati così continui. Gli ultimi due mesi non sono stati all'altezza della nostre qualità. Non credo che meritassimo di perdere all...

Milano, 1 apr. – (Adnkronos) – Cos'ha in più il Napoli? "Molta più continuità di risultati in campionato, noi non siamo stati così continui. Gli ultimi due mesi non sono stati all'altezza della nostre qualità. Non credo che meritassimo di perdere all'andata, ma domani sarà una partita. Comunque andrà domani la Champions sarà tutta un'altra storia, subentrano altri fattori che non sono condizionabili dalla partita di domani sera". Così l'allenatore del Milan Stefano Pioli in conferenza stampa alla vigilia del match del 'Maradona' con il Napoli capolista.

"Io credo di allenare un gruppo molto responsabile e coeso che sa lavorare in un certo modo e che non si fa condizionare troppo da quello che si dice fuori. Sappiamo che abbiamo un finale di stagione molto importante. Sappiamo che abbiamo fatto molto meglio in Champions e molto peggio in campionato, ma possiamo rimediare. Per le scelte di domani sceglierò i giocatori che mi permettono di fare la partita migliore, contando che anche i ricambi potranno fare la differenza in una partita così delicata", aggiunge il tecnico rossonero.