– (Adnkronos) – "Immobile sta bene, ha recuperato al 100%. Per la ripresa del campionato è pronto? Si, per forza”. Lo ha detto il medico della Lazio, Ivo Pulcini, a margine del convegno "I Giovani e lo Sport al Sud” organizzato dalla Fondazione Magna Grecia, sulle condizioni dell’attaccante biancoceleste in vista della ripresa del campionato dopo il Mondiale.