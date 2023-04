Calcio: Serie A, le formazioni di Inter-Fiorentina, Inzaghi sceglie Correa e Lukaku in attacco

Milano, 1 apr. - (Adnkronos) - Sono state annunciate le formazioni ufficiali di Inter-Fiorentina, anticipo della 28/a giornata di Serie A, che si giocherà dalle 18 allo stadio 'Meazza' di Milano. Inzaghi sceglie Correa in attacco, in coppia con Lukaku. Out Skriniar, Dimarco e Calhan...

Milano, 1 apr. – (Adnkronos) – Sono state annunciate le formazioni ufficiali di Inter-Fiorentina, anticipo della 28/a giornata di Serie A, che si giocherà dalle 18 allo stadio 'Meazza' di Milano. Inzaghi sceglie Correa in attacco, in coppia con Lukaku. Out Skriniar, Dimarco e Calhanoglu: in mezzo Brozovic con Mkhitaryan e Barella. Tornano Bastoni e Gosens. Italiano punta sul tridente Ikoné, Cabral, Saponara. Panchina per Amrabat e Nico Gonzalez. Questi gli 11 iniziali:

INTER (3-5-2): Onana; Darmian, Acerbi, Bastoni; Dumfries, Barella, Brozovic, Mkhitaryan, Gosens; Lukaku, Correa. All. Inzaghi.

FIORENTINA (4-3-3): Terracciano; Dodo, Martinez Quarta, Igor, Biraghi; Bonaventura, Mandragora, Castrovilli; Ikoné, Cabral, Saponara. All. Italiano.