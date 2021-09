Calcio: Vezzali, 'capienza al 100%? Possibile gradualmente ma società facciano rispettare linee guida'

Roma, 24 set. (Adnkronos) – "Capienza impianti al 100%? Affinché il governo si muova in questa direzione io auspico e mi auguro che le società sportive che organizzano eventi siano responsabili nell'utilizzare l'impianto facendo rispettare le misure che abbiamo dettato con le linee guida e non vedere assembramenti e tifosi senza mascherine, questo non deve avvenire perché la salute di chi ci è vicino dipende dal nostro comportamento e non mi permette di poter lavorare per riuscire a paragonare gli eventi sportivi agli eventi culturali".

Lo ha detto il sottosegretario allo sport Valentina Vezzali, a margine della presentazione del Be Active multisport Village al Foro Italico nell'ambito della settimana europea dello sport, parlando dell'aumento della capienza degli impianti sportivi fino al 100%, una operazione che diventerebbe più complessa se i tifosi non riescono a rispettare le linee guida. "Dunque se riusciamo a dimostrare che i tifosi riescono a rispettare le regole possiamo lavorare per una aumento della capienza nell'ottica che sarà un aumento graduale per arrivare quanto prima ad una capienza totale", ha sottolineato il sottosegretario allo sport.

"Il mio obbiettivo sin da luglio è quello di lavorare per portare la capienza al 100% sia all'aperto che negli impianti al chiuso. Ovviamente c'è uno step e un percorso da seguire in base all'andamento della situazione epidemiologica e in base anche alle vaccinazioni che la popolazione raggiunge. La situazione epidemiologica e il processo di vaccinazione sta andando molto bene, l'altro giorno ne ho avuto riscontro dal generale Figliuolo, dunque stiamo cercando di ragionare per prevedere un aumento della capienza sia all'aperto che al chiuso", ha aggiunto la Vezzali.