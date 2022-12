Calcio: Zeman, ‘caos Juve? Non sono un profeta, era segno di crisi del calcio e non solo italiana’

Roma, 1 dic. (Adnkronos) - "Io penso che non sia un problema della Juve, è solo che la procura di Torino è più sveglia. Purtroppo è segno di crisi del calcio, non solo italiano". A dirlo all’Adnkronos è Zdenek Zeman, che torna così sul caos J...

(Adnkronos) – "Io penso che non sia un problema della Juve, è solo che la procura di Torino è più sveglia. Purtroppo è segno di crisi del calcio, non solo italiano". A dirlo all’Adnkronos è Zdenek Zeman, che torna così sul caos Juve dopo le dimissioni dell’intero cda della squadra bianconera nei giorni scorsi. Intervistato a Roma in occasione della presentazione del suo libro "La bellezza non ha prezzo", edito da Rizzoli, il celebre allenatore, che fu tra i primi a denunciare la corruzione nel calcio, sottolineando sempre che non riguardasse solo il calcio italico, spiega: "Se le dimissioni del cda siano utili? Se si sono dimessi ci sarà un motivo.

Si spera che possa continuare a giocare a calcio". Zeman sottolinea: "Purtroppo il calcio ha avuto problemi e continua ad averne. Ripeto il concetto che è finito il calcio come sport ed è iniziato calcio come business, e nel business ci sono sempre sorprese. Se non si fa con oculatezza, può finire male".