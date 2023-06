Caldo in arrivo: consigli e rimedi per l’estate

Il caldo in arrivo si affronta con qualche consiglio utile ed un buon condizionatore portatile. Scopriamo insieme, nei paragrafi che seguono, perché è importante saper affrontare le ondate di caldo in arrivo e come limitare le loro ripercussioni sulla salute delle persone più esposte.

Anche se, in alcuni punti d’Italia, si è ancora alle prese con le forti piogge e i danni del maltempo, il caldo inizia a farsi sentire e, nelle prossime settimane, secondo gli esperti, le temperature diventeranno persino più roventi. Iniziare a pensare a quali accorgimenti mettere in atto per affrontare il caldo in arrivo e gestire il disagio che provoca è fondamentale per non farsi cogliere impreparati.

Scopriamo insieme, nei paragrafi che seguono, come affrontare il caldo in arrivo con qualche consiglio e il miglior condizionatore portatile presente in commercio, anche nel tentativo di limitare i danni che le persone più esposte potrebbero subire a causa sua.

Caldo in arrivo: consigli

Il modo migliore per gestire le ondate di caldo in arrivo, allo scopo di limitare gli effetti del caldo sulla salute, con particolare riferimento alla salute delle persone fragili, è quello di adottare degli accorgimenti quotidiani, molto semplici e con efficacia immediata.

In particolar modo, quando le temperature iniziano ad alzarsi, sarebbe opportuno fare regolarmente degli impacchi con il ghiaccio sui polsi, la nuca e la fronte. Sarebbe anche opportuno fare dei pediluvi e delle docce fresche durante la giornata. Tuttavia, fate in modo che l’acqua sia fresca, ma non fredda perché l’acqua eccessivamente fredda non preserva il benessere psicofisico.

Se potete, evitate di uscire durante le ore più calde della giornata e, se dovete allenarvi, fatelo nelle ore più fresche della giornata. Anche se cucinate, fatelo nelle ore più fresche della giornata. Se proprio dovete uscire, di tanto in tanto, cercate riparo all’ombra.

Si consiglia anche di evitare i piatti elaborati e preferire, invece, una cucina leggera e un’alimentazione sana, in generale. In questo modo, non solo si combatte il caldo, ma ci si tiene anche in forma!

Durante la notte, lasciate porte e finestre aperte, ma richiudetele quando il sole inizia ad affacciarsi, in modo tale da trattenere l’aria fresca della notte in casa anche durante il giorno.

Caldo in arrivo: miglior rimedio

Il caldo in arrivo si combatte, soprattutto, con l’utilizzo di un condizionatore che, al tempo stesso, sia anche un deumidificatore e purificatore, dato che, soprattutto in estate, con il caldo, cambiare continuamente l’aria è fondamentale. Non tutte le persone si possono permettere un apparecchio simile, in parte, per il costo d’acquisto, in parte, per il costo sulla bolletta, in parte, anche per il poco spazio in casa e le procedure di installazione complicate.

L’arrivo di Artic Cube sul mercato, tuttavia, ha modificato il nostro concetto di condizionatore, purificatore e deumidificatore. La sua casa di produzione, infatti, probabilmente, ha progettato e sviluppato quest’apparecchio pensando proprio a questi disagi. Perché?

Artic Cube è un condizionatore portatile che, per funzionare, deve semplicemente essere collegato ad una presa di corrente elettrica. Non richiede alcuna installazione ed, inoltre, il fatto che sia piccolo e, appunto, portatile, consente all’utente di spostarlo da una stanza all’altra o da una casa all’altra, facilmente.

Adatto sia ad un uso interno e sia ad un uso esterno, Artic Cube funziona grazie ad una tecnologia di raffreddamento ad acqua. Quando è in funzione, infatti, l’aria calda di una stanza urta il filtro bagnato del condizionatore, che la rimette in circolo sotto forma di aria fresca, dopo averla lasciata evaporare.

Per chi volesse saperne di più, è possibile cliccare qui o sulla seguente immagine

Piccolo nella dimensione, il motore di Artic Cube è dotato di tre livelli di velocità, che possono essere cambiati sul momento. Molto silenzioso, la luce soffusa che emana aiuta a conciliare il sonno durante la notte.

Diffidate dalle imitazioni e i prodotti non originali. Artic Cube è un climatizzatore esclusivo, che si acquista unicamente online, dal sito ufficiale della casa di produzione del prodotto, raggiungibile dal link che vi segnaliamo. Per prenotare Artic Cube è sufficiente compilare correttamente il modulo di acquisto e aspettare la telefonata di un operatore. Questi, dopo aver confermato i dati di acquisto, provvederà ad evadere l’ordine, che perverrà direttamente presso il vostro domicilio, con consegna espressa, nel giro di un paio di giorni lavorativi. Attualmente, Artic Cube è in promozione a 59,00 € per un solo climatizzatore. L’offerta varia in base al numero di climatizzatori che decidere di acquistare. Infine, per quanto riguarda il pagamento, si può optare per il contrassegno e pagare direttamente in contanti, al corriere, al momento della consegna del pacco.

