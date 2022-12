Calgary, terribile incidente e maxi incendio: un morto e diversi feriti

Un morto e diversi feriti in un grave incidente a Calgary che ha coinvolto 14 veicoli.

Si è scatenato un incendio molto vasto. La polizia non ha ancora identificato la vittima.

Una persona è morta e nove persone sono rimaste ferite dopo un terribile incidente che ha coinvolto 14 veicoli a nord di Calgary nella tarda notte di martedì 27 dicembre. “Informazioni preliminari hanno stabilito che un veicolo commerciale con rimorchio, insieme a cinque berline, quattro camioncini, tre SUV e un furgone passeggeri sono stati coinvolti in questo incidente” ha dichiarato RCMP in un comunicato rilasciato mercoledì 28 dicembre.

“I dettagli della causa della collisione rimangono sotto inchiesta, i fattori primari sembrano essere le condizioni meteorologiche e stradali. A seguito di questa collisione sono stati segnalati feriti che hanno portato nove passeggeri di vari veicoli a essere trasportati in ambulanza a terra agli ospedali della zona, non di pericolo di vita” è stato aggiunto.

Un maxi incendio dopo l’incidente

Verso le 11.30, la polizia ha dichiarato che una corsia era stata aperta e che il traffico si stava muovendo lentamente.

Un testimone si è definito fortunato perché stava giocando ad un gioco da tavolo con un amico ma se ne fosse andato poco prima sarebbe rimasto coinvolto nell’incidente. “Onestamente non ero sicuro di dove mi trovassi sull’autostrada, la nebbia era così fitta che non riuscivo a vedere alcun punto di riferimento. Mi sono immesso in una corsia di uscita pensando che mi avrebbe portato fuori dall’autostrada. Si è scoperto che era lì che il Tim L’Horton’s, l’Esso e l’Humpty’s erano lì, proprio accanto a Crossfield” ha dichiarato il testimone.

“C’era un semirimorchio con un escavatore su di esso che era in fiamme. Dieci, 12 veicoli appena ammucchiati. Un sacco di persone in piedi intorno. C’erano persone che venivano curate per ferite lievi che potevo vedere. Non ho mai visto un fuoco in quel modo. Non riesco a immaginare come sia iniziato e hanno avuto difficoltà a spegnere quel fuoco” ha aggiunto. La polizia non ha identificato la vittima.