Incidente shock a Sacramento, in California. Un auto è precipitata giù da un sovrappasso, precipitando sull’autostrada sottostante. Fortunatamente non ci sono state vittime.

California, grave incidente: auto precipita da un sovrappasso

A Sacramento, in California, il 17 febbraio scorso c’è stato un terribile incidente stradale. Un auto è precipitata giù da un cavalcavia finendo sull’autostrada sottostante senza, incredibilmente e fortunatamente, causare vittime. Diverse auto sono state scaraventate via e in parte distrutte. La scena ha lasciato tutti increduli ed è stata ripresa da un cellulare. Il video ha già fatto il giro del web.

Non ci sono né vittime né feriti

Poteva essere una strage, invece per fortuna non ci sono stati né morti né feriti. Il conducente dell’auto che è caduta dal cavalcavia ed è finita sull’autostrada sottostante non ha infatti riportato gravi ferite, né tantomeno tutte le persone a bordo delle altre auto coinvolte nel terribile incidente stradale. Sono ovviamente in corso le indagini da parte delle autorità per cercare di riscostruire l’intera dinamica dell’incidente, da come il conducente abbia perso il controllo del veicolo a come esso sia potuto finire giù da un sovrappasso.