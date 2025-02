Questo pomeriggio, mercoledì 19 febbraio, un grave incidente stradale ha colpito la comunità di Ferrara. A Boara, una donna ha perso la vita e sette persone sono rimaste ferite in uno scontro tra un’auto e un autobus carico di studenti.

Grave incidente tra autobus carico di studenti e auto: diversi feriti

In via Copparo, tra le località di Boara e Corlo, una Toyota Yaris condotta da una donna di 36 anni si è scontrata frontalmente con un autobus di linea che trasportava studenti di rientro da scuola. L’impatto è stato mortale per la conducente dell’auto, residente a Copparo, mentre sette passeggeri del bus hanno riportato solo ferite lievi.

L’incidente, avvenuto intorno alle 13:30, sarebbe stato causato dall’invasione di corsia della Toyota Yaris, che ha colpito frontalmente l’autobus. L’impatto ha fatto finire il bus fuori strada, ribaltandosi in un fosso. A bordo c’erano circa cinquanta passeggeri, molti dei quali studenti.

Secondo le prime indiscrezioni, sette persone sono state portate all’ospedale Sant’Anna di Cona per accertamenti, tra cui una donna incinta di 27 anni, le cui condizioni non destano preoccupazione.

Grave incidente tra autobus carico di studenti e auto: le indagini

Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118, i vigili del fuoco e le forze dell’ordine. Per liberare i passeggeri dall’autobus ribaltato, è stato necessario rompere i vetri e usare le botole sul tetto. Polizia e carabinieri stanno indagando per chiarire la dinamica e le responsabilità dell’incidente.