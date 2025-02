A Montichiari è stato trovato il corpo senza vita di un uomo di 27 anni sotto un cavalcavia della provinciale 236. A dare l’allarme, intorno alle 4, un passante. Si indaga sulle possibili cause del decesso.

Montichiari, 27enne trovato morto sotto a un cavalcavia: le ipotesi

Nella notte, nei pressi di Montichiari, nel bresciano, è stato trovato morto sotto il cavalcavia della provinciale 236 un 27enne. Il giovane era per terra sulla strada. A dare l’allarme è stato un passante. Sul luogo della tragedia sono giunti l’ambulanza e la polizia stradale di Brescia, che ha provveduto a isolare l’area e a raccogliere le prime informazioni utili per capire cosa sia accaduto al giovane. Al momento non si esclude alcuna ipotesi, dal malore all’incidente. Non sono stati invece resi noti dettagli riguardo a possibili segni di violenze.

Indagini in corso

Sono in corso le indagini per stabilire cosa abbia causato la morte del 27enne trovato questa notte sotto a un cavalcavia nei pressi di Montichiari. Gli agenti stanno esaminando l’aera per raccogliere indizi, fondamentali saranno anche le telecamere di sorveglianza. Poco dopo il ritrovamento del corpo, c’è stato un incidente automobilistico nella zona. Quattro le persone coinvolte, nessuno sembra abbia riportato ferite gravi. Le forze dell’ordine stanno stanno cercando di capire se i due eventi possano essere collegati tra loro.