California, si arrabbia durante il funerale della sorella: “Sei falsa, vattene”

Una ragazza sclera durante il funerale di sua sorella e, rivolgendosi a una donna, dice: "Tu non le sei mai piaciuta, sei falsa, vattene".

Jasmine Alvarez ha fatto un discorso molto atipico durante il funerale della sorella Aryanna, chiamata affettuosamente da Jasmine “Nani”. Nessuno si aspettava che le parole della ragazza degenerassero in un vero e proprio sclero nei confronti di una donna presente durante la crimonia.

Jasmine, rivolgendosi a questa persona, in qualche modo vicina a Nani, ha iniziato a sbraitare dicendole che sua sorella la detestava e che le doveva dei soldi che lei non le avrebbe mai restituito. Il discorso di Jasmine Alvarez è stato filmato e condiviso su TikTok dove è diventato virale. L’episodio è accaduto in California.

Si arrabbia durante il funerale della sorella: il post di Jasmine su TikTok

È stata la stessa Jasmine Alvarez a postare il video sulla piattaforma social, corredandolo con la seguente didascalia: “Quando le persone false si presentano al funerale di mia sorella”.

Jasmine è stata presente alla celebrazione religiosa indossando occhiali da sole e un vestito neroin segno di lutto. La giovane Nani è morta a soli 18 anni, a causa di un incidente stradale. A darne notizia è stato il Daily Mail.

Jasmine Alvarez: scatto d’ira durante il funerale della sorella

Nel video, che sembra essere stato filmato da una delle persone presenti al funerale, si può sentire Jasmine Alvarez rivolgersi a una donna e dire che ad Ariyanna “non piaceva nemmeno”.

Ha detto: “Sei una finta pu….. . Non le piacevi nemmeno. Le devi dei soldi. E non ti ho nemmeno visto fare una donazione al funerale di mia sorella, quindi sei automaticamente squalificata. Puoi lasciare la stanza. Sì. Ciao. Ciao. Non siate tutti sorpresi ora”. Dal video non è chiaro a chi si stesse precisamente rivolgendo la ragazza. Il filmato in questione ha avuto oltre 12.000 commenti al momento della pubblicazione e molti spettatori sono stati divisi sulla clip.

Un utente ha detto: “Non sembrava nemmeno così triste”.

Si arrabbia durante il funerale della sorella: il ricordo di Nani su Facebook

Jasmine Alvarez ha postato sul suo profilo Facebook una foto in cui è accanto alla tomba di Nani nella stanza in cui si è svolto il funerale della ragazza. Jasmine ha corredato l’immagine con la seguente didascalia: “Oggi è stato un bellissimo funerale per Nani, è stato molto difficile vedere la mia sorellina in una bara, ma io so che lei è in pace adesso. Ti voglio bene Nani, per favore, veglia su di me finché non ci riuniremo”.