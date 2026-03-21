Calo dei voli United: il carburante alle stelle per il conflitto con l'Iran

La crisi in Medio Oriente ha rapidamente ricadute economiche visibili nel settore dei trasporti aerei: United Airlines ha comunicato una riduzione della propria capacità di volo motivata dall’aumento dei prezzi del carburante, aggravato dalla guerra contro l’Iran. Negli ultimi giorni il prezzo del greggio è salito fino a livelli che stanno ristrutturando i bilanci delle compagnie, e la direzione di United ha messo nero su bianco scenari di spesa molto più elevati per il 2026.

Secondo la nota interna del gruppo, se i prezzi dovessero restare sui livelli attuali il conto carburante lieviterebbe di circa 11 miliardi di dollari nell’anno. L’amministratore delegato Scott Kirby ha inoltre avvertito che “il prezzo del petrolio raggiungerà i 175 dollari al barile e non scenderà a 100 dollari al barile prima della fine del 2027”, prospettiva che giustifica la scelta di rivedere le operazioni su rotte meno redditizie. Nonostante questo, la domanda passeggeri resta definita solida e la compagnia non prevede tagli al personale né la sospensione degli investimenti a breve termine.

Perché la compagnia sta riducendo i voli

La decisione di tagliare frequenze non è semplicemente una reazione emotiva al rialzo dei prezzi: si tratta di una strategia per contenere perdite previste su tratte che diventano non redditizie con un barile a prezzi elevati. In termini pratici, mantenere un volo su una rotta poco piena quando il costo del carburante aumenta può trasformare un servizio strategico in una fonte di perdite sistemiche. United, come altre compagnie, valuta rotta per rotta e privilegia mantenere collegamenti con domanda robusta evitando aggiustamenti immediati del personale.

Le stime economiche e le ipotesi sul petrolio

La stima di 11 miliardi di dollari in costi aggiuntivi per il carburante è basata sull’attuale quotazione del greggio: poche settimane fa i prezzi erano intorno ai 100 dollari al barile e, secondo la direzione, potrebbero salire ulteriormente. Il riferimento di Kirby a 175 dollari al barile e alla stabilizzazione sopra i 100 dollari fino alla fine del 2027 rappresenta uno scenario severo che porta a misure operative immediate, come la riconfigurazione delle frequenze e la sospensione temporanea di rotte a basso rendimento.

Contesto geopolitico ed effetti sul mercato

La misura di United va letta nel più ampio quadro degli eventi militari e diplomatici: attacchi a impianti energetici, come quello sul giacimento di South Pars — cooperazione Iran-Qatar — e le tensioni nello Stretto di Hormuz, hanno spinto il prezzo del Brent e generato timori sulla sicurezza delle rotte marittime. A livello governativo si susseguono risposte per mitigare l’impatto sui cittadini: in Italia è stato approvato un decreto che prevede una riduzione di 0,25 euro al litro per venti giorni come misura temporanea contro il caro carburanti.

Reazioni internazionali e rischi per la navigazione

Le ripercussioni non sono soltanto economiche. Dichiarazioni di leader come Donald Trump e Benjamin Netanyahu hanno alimentato incertezze: Trump ha affermato di non essere stato informato preventivamente su alcuni attacchi, mentre il premier israeliano ha riconosciuto azioni isolate su giacimenti senza coinvolgimento preventivo degli alleati. Questi sviluppi hanno indotto organismi internazionali a sollecitare misure di sicurezza per le navi e a valutare la creazione di corridoi marittimi sicuri nel Golfo per proteggere il commercio globale e ridurre il rischio di ulteriori shock sul prezzo dell’energia.

Quali sono le possibili conseguenze per i passeggeri e il settore

Per i viaggiatori il risultato immediato può tradursi in una riduzione delle offerte su rotte secondarie e in un aumento dei prezzi nei segmenti dove la domanda resta elevata. Per il settore aereo in senso più ampio, l’aumento del prezzo del petrolio determina un’accelerazione verso misure di efficienza: razionalizzazione delle flotte, riorganizzazione delle rotte, e spinta verso carburanti alternativi. Tuttavia, molte di queste soluzioni sono strutturali e richiedono tempo e investimenti, mentre l’urgenza odierna è gestire l’impatto finanziario immediato.

In conclusione, la mossa di United riflette un equilibrio tra prudenza finanziaria e volontà di non innescare shock occupazionali: la compagnia riduce la capacità dove il rapporto costi/ricavi diventa insostenibile, ma per ora evita licenziamenti e conferma gli investimenti, segnalando che la crisi dei prezzi del petrolio è considerata dal management una emergenza da gestire senza rinunciare alla crescita di medio termine.