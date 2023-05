Cambiamento climatico: è sbagliato invitare gli scienziati negazionisti in tv?

Durante l’ultima puntata di Piazza Pulita, programma in onda su La7, l’attivista di Ultima Generazione nel corso del dibattito con il geologo negazionista Alberto Prestininzi ha deciso di abbandonare la discussione. “Questo è parte del problema” ha detto Chloé Bertini prima di lasciare lo studio. “Non si può impedire ad una persona di dire la propria opinione” la rimprovera Formigli. Alla notizia, la rete si spacca: la giovane ha forse sprecato un’importante opportunità per il suo movimento di far sentire la propria voce? O forse ha ragione lei, e il talk politico fatto in quel modo ha perso ormai di utilità?

A Piazza Pulita la rappresentante di Ultima Generazione se ne va: sbagliato invitare i negazionisti?

Che incontro dialettico potrà mai esserci tra una giovane di Ultima Generazione ed uno scienziato che nega che il cambiamento climatico sia causato dall’uomo? Sul web si dibatte dunque, su quanto sia giusto continuare ad invitare chi nega che il cambiamento climatico sia causato dall’uomo a questo tipo di trasmissioni. Il rischio secondo alcuni, sarebbe quello di spostare il centro della discussione, non sul come applicarsi al meglio per risolvere i problemi del domani, ma sprecare tempo a dibattere della loro stessa esistenza.

Secondo Fanpage sarebbe un po’ come discutere di fisica della Terra con un terrapiattista, o fare un dibattito sull’evoluzione biologica della razza umana con un creazionista.