Un evento significativo a Villa Pamphili

Questa mattina, oltre 600 persone si sono riunite a Villa Pamphili, a Roma, per partecipare alla seconda edizione di ‘Cammina con Ale’, un evento fortemente voluto dai familiari e dagli amici di Alessandro Parini, il giovane avvocato romano tragicamente scomparso a Tel Aviv il . L’iniziativa non solo celebra la vita di Alessandro, ma rappresenta anche un’importante occasione per raccogliere fondi e sensibilizzare l’opinione pubblica su progetti di solidarietà.

Ricordare Alessandro e i suoi valori

Durante l’evento, Enzo Parini, padre di Alessandro e presidente dell’Associazione a lui dedicata, ha espresso la sua gratitudine per la partecipazione massiccia. “Siamo qui per tenere vivo il suo ricordo, i suoi valori, le sue passioni”, ha dichiarato, sottolineando l’importanza dell’impegno e della formazione nella vita. La camminata ha quindi assunto un significato profondo, diventando un simbolo di continuità e di speranza per le future generazioni.

Progetti di solidarietà in corso

L’Associazione ha già avviato tre progetti significativi. Il primo è un’iniziativa umanitaria in Giordania, in collaborazione con l’ospedale Bambino Gesù, mirata alla formazione di medici e personale sanitario per operare in contesti difficili. Inoltre, sono in fase di sviluppo due progetti in Brasile, a Recife, dove si prevede la costruzione di un’aula multifunzione e la ristrutturazione di una mensa scolastica, per offrire opportunità educative ai bambini in situazioni di povertà. Infine, l’Associazione ha avviato un programma di borse di studio per studenti meritevoli, in particolare per la partecipazione a un master in diritto amministrativo, sostenuto dallo studio legale Clifford Chance, dove Alessandro ha lavorato per sei anni.