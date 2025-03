Campi Flegrei, caos durante il corteo: cosa hanno fatto i manifestanti

Il corteo aveva richiesto un incontro con i ministri Salvini, Piantedosi e Valditara, previsti per le 18 a Città della Scienza, in occasione di un convegno precongressuale della Lega. Tuttavia, a Bagnoli si sono verificati momenti di tensione durante la manifestazione dei Comitati dei Campi Flegrei.

Un corteo composto da decine di residenti dei Campi Flegrei è partito dal centro del quartiere occidentale di Napoli dirigendosi verso la Città della Scienza, dove oggi i ministri Valditara, Piantedosi e Salvini hanno partecipato a un evento sulla sicurezza. “Non vogliamo contare i morti”, hanno gridato all’unisono i manifestanti, chiedendo alle istituzioni un maggiore impegno nella prevenzione e nella sicurezza.

A precedere il corteo, un nutrito dispiegamento di forze dell’ordine, tra cui mezzi e agenti.

“La vostra sicurezza è solo repressione: 800 mld per la guerra, per i territori nessuna prevenzione”, hanno scritto sugli striscioni. I manifestanti hanno utilizzato i cuscini come simbolo della protesta, rappresentando le notti insonni a cui sono costretti a causa delle scosse.