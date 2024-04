Campus Bio-Medico guarda avanti, presentato Social Green Masterplan

Roma, 24 apr. (askanews) - Continua lo sviluppo del Campus Bio-Medico di Roma, nell'ambito del Social Green Masterplan, presentato in Campidoglio, con il programma di sviluppo in ottica One Health a servizio della comunità e della scienza. L'obiettivo del Campus Bio-Medico è proseguire il percorso...

Roma, 24 apr. (askanews) – Continua lo sviluppo del Campus Bio-Medico di Roma, nell’ambito del Social Green Masterplan, presentato in Campidoglio, con il programma di sviluppo in ottica One Health a servizio della comunità e della scienza. L’obiettivo del Campus Bio-Medico è proseguire il percorso di rigenerazione urbana e trasformazione sociale, economica e ambientale di una periferia, quale Trigoria, per soddisfare la crescente domanda di offerta formativa e di servizi di cura e assistenza rivolti al territorio.

Il programma Social Green Masterplan si inquadra all’interno di una visione ancor più ampia di Sviluppo dell’Ateneo denominato “PiùCampus 2045”. Si tratta di una superficie di circa 90 ettari, con un grande parco universitario multifunzionale.

“E’ un progetto della città per la città – sottolinea Domenico Mastrolitto, Direttore Generale Campus Bio-Medico SpA – che affonda e poggia le sue basi su una visione a lungo termine molto solida. Un piano 2045 che ha degli effetti concreti, visibili eh già con la prima realizzazione, il CUBO, Cultural Box, il nuovo incubatore di competenze e di innovazione dove ingegneri, medici, infermieri, la classe dirigente del presente e del futuro, coloro che si prenderanno cura dei dei più bisognosi dei dei pazienti, dei fragili si si formano e si formeranno”.

Un’opportunità preziosa per l’intera città di Roma. “E’ un bellissimo Masterplan – afferma Roberto Gualtieri, Sindaco di Roma – che delinea un grande polo universitario della ricerca, della salute, in un importante zona di Roma, ampliando l’insediamento del Campus Biomedico, facendolo in modo avanzato e innovativo, con forte attenzione alla sostenibilità ambientale, un Campus aperto al territorio, con tanto verde, altro tassello di una Roma che attira sempre più investimenti di eccellenza nell’ambito della ricerca, dell’Università e delle scienze della vita che sono così importanti”.

Una visione di sanità a tutto campo. “Il Social Green Masterplan è finalizzata allo sviluppo dell’One Health, una sorta di visione olistica di quello che è il benessere della persona”, conclude Carlo Tosti, Presidente Università e Fondazione Policlinico Campus Bio-Medico.