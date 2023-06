Canada: il fumo degli incendi raggiunge la Norvegia

Oslo, 9 set. (Adnkronos) - Il fumo degli incendi che stanno bruciando in Canada e che ha già raggiunto molte zone degli Stati Uniti e posto circa 75 milioni di persone in stato d'allerta per la qualità dell'aria, è arrivato in Norvegia. Dopo aver oltrepassato la Groenl...

Oslo, 9 set. (Adnkronos) – Il fumo degli incendi che stanno bruciando in Canada e che ha già raggiunto molte zone degli Stati Uniti e posto circa 75 milioni di persone in stato d'allerta per la qualità dell'aria, è arrivato in Norvegia. Dopo aver oltrepassato la Groenlandia e l'Islanda il fumo ha raggiunto il Paese scandinavo. Gli scienziati del Climate and Environmental Research Institute in Norvegia (Nilu) sono stati in grado di rilevare l'aumento del fumo utilizzando strumenti molto sensibili che ne hanno confermato la provenienza.

A differenza degli Stati Uniti, che hanno visto un aumento dell'inquinamento causato dal fumo, i cittadini norvegesi non dovrebbero subire alcun impatto sulla salute, ha affermato Nikolaos Evangeliou, scienziato senior presso il Nilu. “Gli incendi che viaggiano da così lunghe distanze arrivano molto rarefatti”, ha detto alla Cnn.

"Nei prossimi giorni, il fumo dovrebbe diffondersi in tutta Europa, ma è improbabile che le persone siano in grado di accorgersene", ha detto Evangeliou. "Non è insolito che il fumo degli incendi percorra lunghe distanze".