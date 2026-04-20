Il mondo della politica italiana sta affrontando nuove sfide dopo il referendum che aveva monopolizzato il mese di marzo, ora sul tavolo vi è la divisione di Meloni rispetto a Trump e la resa dei conti continua per il conflitto in Iran che ha influenze pesantissime per la già fragile economia italiana, tuttavia i messaggi per il governo non mancano.

Il 4-20 che giorno è e cosa rappresenta

Il 4-20 non è solo il 20 aprile ma è la data scolpita in chi punta a legalizzare la cannabis in paesi dove questa droga leggera è considerata illegale e non viene supportata da adeguati interventi governativi.

Di norma viene definito “World Cannabis Day” e viene festeggiato da chi ne fa uso fumando e celebrando gli effetti che questa produce all’organismo, se consumata in quantità moderate naturalmente.

La festa viene svolta in tutto il mondo dove i consumatori sono milioni, e da anni lottano, dove questa non è legalizzata, per renderla tale, spiegando quali sono i benefici derivanti dal suo consumo.

Il gesto di Magi che scandalizza la Camera

Riccardo Magi, esponente di +Europa ha deciso di metterci la faccia e di celebrare il 4-20 in un modo inatteso ma capace di far parlare tutta l’opinione pubblica.

Come riporta Open.online il politico si è presentato in conferenza stampa portando un vaso contenente la Cannabis per dire no alla norma di legge promulgata dal governo e che proibisce questa sostanza.

Oltre a Magi assieme a lui vi era la vice segretaria del suo partito, Antonella Soldo che coordinatrice di “Meglio Legale”.