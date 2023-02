Forte provocazione alla Rai da parte di Matteo Salvini.

Il politico ha dichiarato che è arrivato il momento di ridurre o eliminare completamente il canone.

Canone Rai, Salvini: “Bisogna ridurlo o eliminarlo”

Secondo Matteo Salvini, dopo l’ultimo Festival di Sanremo e le tensioni che hanno coinvolto alcuni vertici Rai, “ci sarà da fare una riflessione sul canone, su quello che costa la Rai, su certi superstipendi e sugli agenti esterni“. Il segretario della Lega, su Telelombardia, ha spiegato di essere convinto che “bisogna togliere il canone Rai dalla bolletta e lavorare per ridurlo, abbassarlo o, come in altri Paesi europei, per eliminarlo“.

“Va ripensato profondamente il ruolo del servizio pubblico” ha sottolineato il politico.

“Se non rispondi alle polemiche, a litigare con Fedez, con Tizio, con Caio questo non vuol dire che il canone Rai in bolletta vada bene così, che la Rai funzioni così che gli stipendi milionari debbano proseguire e che gli agenti privati possano andare e fare sulla televisione pubblica pagata dagli italiani” ha dichiarato Matteo Salvini a Aria Pulita, su 7Gold.

“Una profonda riflessione sul ruolo del servizio pubblico e sul fatto che gli italiani debbano continuare a pagarlo, va fatta. Togliere il canone dalla bolletta sì, avorare per abbassarlo o, se ce la facciamo, addirittura per azzerarlo è un dovere. A prescindere da Sanremo, ma i costi miliardari in un momento come questo non possono essere messi a carico dei cittadini” ha aggiunto.

Canone Rai, Codacons: “Imposta più odiata dagli italiani”

Il Codacons, commentando le dichiarazioni di Matteo Salvini, ha sottolineato che “il canone Rai è a tutti gli effetti l’imposta più odiata dagli italiani e i tempi sono oramai maturi per la sua definitiva abolizione“. “Riteniamo che i tempi siano oramai maturi per procedere ad una abolizione totale del canone Rai, considerato il nuovo scenario del mercato televisivo italiano e la possibilità per la Rai di concorrere ad armi pari con le altre reti attraverso la raccolta pubblicitaria” ha aggiunto l’associazione, sottolineando che il canone inserito in bolletta aggrava ulteriormente la spesa degli utenti per le forniture elettriche.