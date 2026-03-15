Cantante deriso al supermercato dopo lo scambio con Marco Carta: la reazione di Valerio Scanu

Un’uscita per fare la spesa si è trasformata in un episodio spiacevole per Valerio Scanu, che ha deciso di raccontare l’accaduto attraverso le sue storie Instagram. Mentre imbustava la spesa insieme a un’amica in un grande supermercato romano, il cantante ha sentito il responsabile del punto vendita fare commenti indirizzati a una collega, contribuendo a creare un clima di derisione.

La vicenda ha assunto toni più seri non soltanto per il contenuto delle battute, ma perché a pronunciarle sarebbe stato il responsabile del negozio e non un cliente occasionale. La situazione ha spinto Scanu a intervenire sul momento, mettendo in evidenza l’equivoco e la gravità del comportamento verso una persona pubblica spesso confusa con un altro artista.

L’episodio al supermercato

Secondo la ricostruzione del diretto interessato, la conversazione è iniziata quando una voce alle sue spalle ha attirato l’attenzione della cassiera: il dipendente ha chiesto se fosse presente «il cantante» e ha aggiunto una battuta sull’opportunità di prestare attenzione alle magliette. Quel riferimento, chiaramente collegato al caso delle magliette a La Rinascente, ha generato imbarazzo e offesa. Scanu ha quindi deciso di confrontarsi direttamente con il lavoratore, chiarendo di non essere la persona a cui si riferivano e rilevando che il protagonista di quel caso era stato assolto.

Il confronto e le parole usate

Nel raccontare l’accaduto, il cantante ha spiegato di aver interpellato il dipendente chiedendo se si riferisse realmente al furto delle magliette alla Rinascente. Di fronte alla conferma, Scanu ha ribadito la sua estraneità e ha sottolineato che, anche se fosse stato la persona in questione, quella vicenda si era conclusa con un’assoluzione. Il dialogo è dunque servito a smascherare l’imprecisione e la scorrettezza di quel commento pubblico, che ha provocato una forma di bullismo in pieno giorno.

La reazione di Scanu e le conseguenze annunciate

La risposta del cantante non si è limitata a un rimprovero verbale: Scanu ha dichiarato di non voler lasciare correre l’episodio e di avere intenzione di presentare un esposto alla catena di supermercati. Questa scelta riflette sia il rifiuto personale nei confronti della derisione ingiustificata sia la volontà di ottenere un provvedimento formale nei confronti di chi ha tenuto quel comportamento, che risulta tanto più grave se proviene da un responsabile del punto vendita.

L’aspetto legale e il profilo pubblico

Il gesto di procedere con un esposto acquista peso anche alla luce del profilo professionale di Scanu: nel 2026 si è laureato in Giurisprudenza con 110 e lode presso l’Università Giustino Fortunato, un dato che sottolinea la sua familiarità con i meccanismi legali e la volontà di tutelarsi formalmente. Sul piano pubblico, l’episodio ha richiamato l’attenzione sul tema di come si tratta chi è riconosciuto per strada e su quanto possano essere offensive le battute basate su vicende giudiziarie.

Un monito contro il bullismo quotidiano

Oltre all’aspetto personale e giuridico, la vicenda è stata interpretata da Scanu come un richiamo alla civiltà nelle interazioni di tutti i giorni. Il cantante ha invitato a essere più empatici e a evitare di «bullizzare» gli altri con commenti superficiali, ricordando che spesso si giudica senza conoscere i fatti. Questo invito punta a sensibilizzare sia i dipendenti dei negozi sia i clienti: il rispetto nelle relazioni pubbliche contribuisce a ridurre situazioni umilianti e a mantenere un clima sociale più civile.

La pronta reazione di Scanu — che ha scelto di difendere anche l’immagine del collega tirato in ballo — è stata apprezzata da molti utenti sui social, che hanno sottolineato come il gesto serva anche a tutelare la dignità delle persone coinvolte. Restano ora da vedere gli sviluppi dell’esposto e le eventuali misure che la catena adotterà nei confronti del proprio personale.