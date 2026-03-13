Canzonissima 2026: il cast, il meccanismo e la precisazione di Milly Carlucci su Riccardo Cocciante

Il ritorno di Canzonissima sulla scena televisiva annuncia una formula che punta sulla musica e sulle storie dietro le canzoni. Condotto da Milly Carlucci, lo show debutterà sabato 21 marzo 2026 in diretta dall’Auditorium Rai del Foro Italico e presenta un modello di partecipazione che ha già suscitato dibattito.

La polemica è nata dopo lo sfogo di Riccardo Cocciante, che ha dichiarato di non considerarsi un “concorrente” nel programma: la precisazione della cantante e della conduttrice ha messo in luce la scelta strutturale del programma di non presentare una gara tradizionale. Carlucci ha sottolineato che si tratta di un cast artistico variabile, composto da interpreti che portano in dono canzoni da conservare idealmente come una “capsula del tempo“.

La formula dello show e il ruolo del pubblico

La struttura proposta da Canzonissima 2026 si allontana dal modello classico di competizione: gli artisti non vengono definiti “concorrenti” ma invitati a presentare brani e raccontare la propria storia. Le esibizioni sono valutate tramite un sistema multiplo che coinvolge gli artisti stessi, il pubblico collegato tramite i social e un gruppo di personalità del mondo dello spettacolo che commentano le performance. L’intento dichiarato è creare un’esperienza partecipativa in cui la scelta finale diventa più composita e meno incentrata sulla sfida diretta tra big.

Meccanismi di voto e partecipazione

Nel meccanismo pensato per lo show, il voto non è solo competitivo ma assume anche una funzione curatoriale: si decide insieme quale pezzo meriti di entrare nella capsula del tempo destinata alle generazioni future. Questo approccio cerca di valorizzare il valore simbolico dei brani e di mettere in luce i racconti personali degli interpreti piuttosto che incentivare scontri continui tra artisti.

Durata delle partecipazioni e gestione del cast

Carlucci ha chiarito che il cast sarà composito: alcuni cantanti accompagneranno lo show per più puntate, altri compariranno per un numero limitato di appuntamenti. Alcuni nomi faranno un percorso di sei puntate, altri saranno presenti per quattro, due oppure una sola puntata, come nel caso di Paolo Jannacci. Questa rotazione permette di alternare volti noti e sorprese, modulando la presenza degli artisti in base ai temi delle singole serate.

Vantaggi e criticità della rotazione

Il vantaggio evidente è la possibilità di attrarre grandi nomi che potrebbero non accettare una sfida aperta; la criticità è che una presenza limitata rende meno probabile una competizione continuativa e può ridurre la tensione tipica dei format in gara. Il rischio percepito da alcuni spettatori è che il meccanismo annacqui le dinamiche di confronto, trasformando le esibizioni in apparizioni isolate piuttosto che in un confronto strutturato.

Il cast annunciato e le aspettative

Tra i nomi già confermati per Canzonissima si trovano artisti di estrazioni diverse, segnalando l’intento di coprire più generazioni e stili: Elettra Lamborghini, Elio e le Storie Tese, Enrico Ruggeri, Fabrizio Moro, Fausto Leali, Irene Grandi, Jalisse, Leo Gassmann, Malika Ayane, Michele Bravi, Paolo Jannacci, Riccardo Cocciante, Vittorio Grigòlo e altri ancora. La mescolanza di nomi riflette la volontà di privilegiare l’interpretazione e il racconto oltre alla singola performance tecnica.

Cosa aspettarsi dalla prima puntata

La prima serata, in programma sabato 21 marzo 2026, dovrebbe chiarire tono e ritmo del programma: si attendono esibizioni che uniscano omaggio e biografia musicale, con possibili sorprese annunciate dalla conduttrice. L’elemento centrale rimane la trasformazione delle canzoni in testimoni culturali, mentre il format si propone come una celebrazione collettiva piuttosto che una tradizionale gara di canto.