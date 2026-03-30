Momenti di altissima tensione ed un tratto autostradale chiuso per ore sulla A1 dopo che un tir ha preso fuoco ed è stato avvolto dalle fiamme. É accaduto all’altezza del km 209 dell’autostrada in direzione sud dove, con la massima urgenza, sono intervenute sette squadre dei vigili del fuoco e le forze dell’ordine per bloccare immediatamente il traffico. La ricostruzione dei fatti svelano come e perché, dal nulla, il mezzo pesante sia stato interessato dal rogo.

Tir va a fuoco in autostrada, paura sulla A1: il mezzo pesante avvolto dalle fiamme

I soccorsi sono stati allertati intorno alle 13:45 ed immediatamente numerosi uomini dei vigili del fuoco sono partiti alla volta del chilometro 209 dell’autostrada A1 nel territorio di Sasso Marconi, dove un tir è andato a fuoco ed in breve tempo le fiamme hanno avvolto l’intero mezzo. Il traffico è stato interdetto per consentire ai pompieri di operare celermente ma le operazioni per arginare il rogo non sono state semplici.

Secondo quanto emerso l’autoarticolato trasportava materiale plastico ma non è chiaro al momento da cosa siano scaturite le fiamme. Dopo aver domato il rogo i vigili del fuoco si sono occupati della bonifica degli ultimi focolai. Incolume il conducente del tir: quando si è accorto che si era sviluppato un incendio è riuscito a mettersi in salvo sganciando la motrice.