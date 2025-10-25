La moglie del principe Harry e duchessa di Sussex ancora nella bufera: ecco cosa è successo nel suo team.

Periodo difficile per Meghan Markle, moglie del principe Harry e duchessa di Sussex. Nel suo team, infatti, c’è stata un’altra dimissione. Ecco i dettagli.

Caos nel team di Meghan Markle, si è dimessa dopo quattro mesi: i retroscena

Non c’è pace per Meghan Markle, finita ancora nella bufera. Un altro membro del suo team infatti si è appena dimesso.

Negli ultimi cinque anni, sono già 9 gli addetti alle relazioni con la stampa che hanno deciso di dimettersi, avvalorando così le tesi che, lavorare con la moglie del principe Harry, sia tutt’altro che facile. A essersi appena dimessa è una figura di spicco, ovvero la direttrice delle comunicazioni, Emily Robinson, che era stata nominata direttrice solamente quattro mesi fa! Un amica della Robinson, come riporta il Daily Mail, avrebbe riferito che “è stata una sua decisione. Non è una che si arrende, quindi deve essere stato davvero orribile per lei arrivare al punto di andarsene.”

Caos nel team di Meghan Markle: i precedenti

Come visto, dopo soli quattro mesi la direttrice delle comunicazioni del team di Meghan Markle, Emily Robinson, ha consegnato le sue dimissioni. Ma, è davvero così difficile lavorare con la duchessa di Sussex? Visti i precedenti sembrerebbe proprio di sì. Da sottolineare anche il fatto che le dimissioni arrivano proprio in un momento difficile per la moglie del principe Harry, soprattutto dopo che ha pubblicato un video notturno lungo la Senna, proprio il tragitto percorso da Lady D la notte dell’incidente mortale. Inoltre, Vanity Fair, a inizio anno aveva pubblicato un’articolo dove un’ex collaboratrice della Markle diceva che “dopo aver letto le accuse di bullismo contro Meghan non potevo crederci, ma lavorando con lei ho capito che succedeva spesso.“