Dopo l’annuncio del 12 dicembre sulla partecipazione di Tony Effe al concerto di Capodanno al Circo Massimo di Roma, insieme a Mahmood e Mara Sattei, diverse figure politiche hanno sollevato critiche, portando alla sua esclusione confermata il 16 dicembre dal sindaco Gualtieri. Negli ultimi giorni, i colleghi di Tony Effe hanno espresso solidarietà, ma nelle ultime ore è arrivato il gesto inaspettato da parte del trapper.

Tony Effe, il concerto di Capodanno a Roma si farà: ecco dove

Tony Effe annuncia a sorpresa il suo grande evento per celebrare il nuovo anno con i fan: il 31 dicembre al Palazzo dello Sport di Roma. Una notte che l’artista ha voluto dedicare al suo pubblico, dopo le polemiche delle scorse ore, per festeggiare insieme la musica. I biglietti sono disponibili su Ticketone al costo di 10euro.

Il concerto di Capodanno al Circo Massimo

La decisione di escludere Tony Effe dal concerto del Circo Massimo ha generato un ampio dibattito e sui social Mahmood e Mara Sattei, anch’essi inizialmente previsti tra i partecipanti al concerto, hanno deciso di rinunciare all’evento per protesta contro la censura nei confronti del giovane rapper romano.

La valanga di solidarietà ricevuta dai cantanti italiani ha messo in difficoltà Gualtieri e la sua giunta, in queste ore si diffonde la notizia della peggiore delle ipotesi: l’annullamento del concertone. Al momento, l’amministrazione non sarebbe riuscita a trovare alcun artista disposto a sostituire quelli che hanno declinato l’invito. Non ci resta che aspettare per vedere cosa accadrà.