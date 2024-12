Dopo l’annuncio del 12 dicembre riguardante la partecipazione di Tony Effe al concerto di Capodanno al Circo Massimo di Roma, insieme a Mahmood e Mara Sattei, numerosi esponenti politici hanno espresso critiche, portando all’esclusione ufficiale del rapper dall’evento.

Tony Effe escluso dal concertone di Capodanno a Roma

Le critiche e le polemiche nei confronti di Tony Effe sono legate ai testi delle sue canzoni, accusati di essere “violenti, misogini e sessisti”. Il sindaco Gualtieri ha confermato l’esclusione del rapper il 16 dicembre, dichiarando che non si tratta di censura. La decisione, ha spiegato, è stata presa in seguito alla constatazione che la sua partecipazione avrebbe potuto “dividere la città e offendere la sensibilità di molte persone”, motivo per cui è stato ritenuto necessario chiedere un passo indietro.

La vicenda ha generato un ampio dibattito e sui social è emerso che Mahmood e Mara Sattei, anch’essi inizialmente previsti tra i partecipanti al concerto, hanno deciso di rinunciare all’evento. Il primo ha condiviso il seguente messaggio:

“Ho aspettato fino all’ultimo poiché speravo di leggere una notizia diversa rispetto all’esclusione di Tony Effe dal Capodanno di Roma. Ritengo sia una forma di censura, per cui decido anche io di non partecipare al Capodanno della Capitale. Sono fermamente convinto che qualsiasi forma d’arte possa essere discussa e criticata ma non deve esistere censura”.

Mara Sattei, invece, spiega così la sua decisione di rinunciare:

“Date le decisioni prese in merito al Capodanno di Roma, anch’io non prenderò parte all’evento. Non trovo corretto impedire a un artista di esibirsi, privandolo della sua libertà di espressione”.

Tony Effe escluso dal concertone di Capodanno a Roma: il supporto degli artisti sui social

Il rapper ha ottenuto il supporto di numerosi colleghi artisti attraverso i loro profili social.

Emma è intervenuta a favore di Tony Effe così:

“Trovo che sia davvero un brutto gesto. Non è una cattiva persona e non ha fatto male a nessuno”.

Dello stesso avviso è Noemi, che ha sottolineato come “l’arte debba restare un luogo di espressione”.

Anche Lazza, uno dei principali esponenti della scena rap italiana, ha espresso la sua opinione sulla vicenda, utilizzando i social per dirlo in modo chiaro e deciso. Il rapper ha scritto:

“Ogni volta che qualcuno del rap viene infilato in una situazione mainstream si cerca sempre di additarlo per qualcosa o farlo passare per coglione. Geolier non va bene, è napoletano, canta solo in dialetto. E Geolier ve l’ha messa nel c***, godo. Tony Effe è misogino, è violento, e non va bene. E anche Tony ve la metterà nel c***. Smettetela di censurare il lavoro degli altri perché non lo ritenete tale e allora create delle scuse per darvi ragione, siete voi che non capite.”

Ovviamente non poteva mancare il post di Giulia De Lellis, l’attuale fidanzata del rapper: