Dopo nove edizioni condotte da Amadeus, quest’anno, l’appuntamento con “L’Anno Che Verrà”, il Capodanno televisivo in onda su Rai 1, sarà condotto dal presentatore tv Marco Liorni: sarebbe stata questa la scelta dell’azienda secondo le ultime indiscrezioni.

Nuovo conduttore per il Capodanno di Rai 1

La notizia è stata lanciata da Giuseppe Candela su Dagospia, dove è stato aggiunto un ulteriore dettaglio: ad affiancare il conduttore ci sarà anche una co-conduttrice. Al momento però si conosce soltanto il nome del possibile presentato: si tratterebbe di Marco Liorni, volto amatissimo della Rai, già conduttore di format tv di successo come “ItaliaSì!”, “Reazione a catena” e “L’eredità”.

Esclusa la presenza di Carlo Conti

Sembrerebbe già da tempo esclusa l’idea di donare la conduzione a Carlo Conti, impegnatissimo in questi mesi alle prese con un altro show condotto da Amadeus: il Festival di Sanremo.

Il successo di Marco Liorni

Marco Liorni è reduce dall’enorme successo a L’Eredità che, con la sua conduzione, ha registrato dei record di ascolti considerevoli. Dunque, sembrerebbe la figura ideale per la conduzione in programma per il prossimo 31 dicembre. Tuttavia, non avendo esperienze passate con l’intrattenimento puro, per Liorni sarebbe un’assoluta novità.

Dopo l’indiscrezione lanciata, non ci resta che attendere conferma o meno dai vertici Rai, che al momento non hanno rilasciato nessuna dichiarazione in merito.