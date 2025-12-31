Capodanno Rai a Catanzaro: Scopri l'Anno che Verrà!

Preparati a vivere un Capodanno straordinario in Calabria con 'L'Anno che Verrà'! Un'esperienza unica che ti porterà a festeggiare l'arrivo del nuovo anno in uno dei luoghi più affascinanti d'Italia. Unisciti a noi per una serata ricca di divertimento, musica e tradizioni locali, immerso nella bellezza della Calabria. Non perdere l'opportunità di creare ricordi indimenticabili e dare il benvenuto al nuovo anno in grande stile!

La serata di Capodanno si avvicina e, per il terzo anno consecutivo, la Calabria si prepara a fare da sfondo a un evento di grande richiamo: ‘L’anno che verrà’ su Rai 1. Questa tradizione, che segna il passaggio al nuovo anno, promette di incantare gli spettatori con una combinazione di musica, spettacolo e cultura, celebrando la bellezza di una delle regioni più affascinanti d’Italia.

Un programma ricco di emozioni

La conduzione della serata sarà affidata, per la seconda volta, a Marco Liorni, affiancato dalla talentuosa Nina Zilli. Quest’ultima avrà il duplice compito di guidare il pubblico attraverso le meraviglie della Calabria e di esibirsi sul palco con alcune delle sue canzoni più celebri. La serata avrà inizio intorno alle 21:00, subito dopo il messaggio di fine anno del Presidente della Repubblica, e si protrarrà per oltre quattro ore di intrattenimento.

Cast di alto livello

Il cast di quest’edizione si distingue per l’eccezionale qualità, includendo nomi di spicco della musica italiana come Massimo Ranieri, Anna Oxa, Orietta Berti e Cristiano Malgioglio. L’evento vedrà anche la partecipazione di artisti quali Rocco Hunt, Patty Pravo e Nino Frassica, offrendo una serata che attraversa diverse generazioni musicali. La presenza di una big band e di un corpo di ballo contribuirà a rendere l’atmosfera ancora più festiva.

Calabria: un territorio da scoprire

Il programma ‘L’Anno che Verrà’ non rappresenta solo un evento di intrattenimento, ma svolge anche un’importante funzione culturale. In collaborazione con la Regione Calabria e la Fondazione Film Commission, il programma offrirà un’analisi delle bellezze naturali e delle tradizioni storiche della regione. Marco Liorni ha evidenziato l’importanza di sfruttare questa vetrina per contrastare alcuni pregiudizi associati alla Calabria, mettendo in luce la sua ricchezza artistica e paesaggistica.

Streaming e collegamenti speciali

Per chi non potrà sintonizzarsi su Rai 1, l’evento sarà visibile anche in diretta streaming su RaiPlay e in diretta radiofonica su Rai Radio1. Gli ascoltatori potranno seguire uno speciale condotto da Marcella Sullo, Duccio Pasqua e John Vignola, che offriranno collegamenti dal backstage e interviste con gli ospiti. Questo permetterà a tutti di vivere la festa da vicino, anche a distanza.

Un brindisi al nuovo anno

‘L’Anno che Verrà’ rappresenta non solo un appuntamento imperdibile per gli appassionati di musica e spettacolo, ma anche un’opportunità per celebrare insieme un nuovo inizio. Con la Calabria che fa da cornice a questo importante evento, gli italiani si preparano a brindare al 2026 in un clima di festa, unità e condivisione. Sintonizzarsi significa lasciarsi trasportare dalla magia di questa serata unica.